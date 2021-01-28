"داخلية غزة" تبقي على إجراءات الإغلاق يومي الجمعة والسبت

وطن: أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، اليوم الخميس، عن إبقاء الإجراءات الوقائية الحالية المتّخذة منذ الأسبوع الماضي في القطاع كما هي دون تغيير.

وذكر الناطق باسم الوزارة إياد البزم، أنّه في إطار التقييم الأسبوعي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في قطاع غزة، فقد تقرر الإبقاء على الإجراءات الوقائية الحالية، المتخذة منذ الأسبوع الماضي كما هي دون تغيير.

وأكّد البزم على "استمرار الإغلاق الكلي يومي الجمعة والسبت للمحال التجارية والأسواق والمنشآت باستثناء المخابز والصيدليات، واستمرار منع حركة المركبات، مع السماح بالحركة الراجلة للمواطنين".

وكانت "الداخلية" في غزة سمحت يومي الجمعة والسبت الماضيين لأوّل مرة منذ نوفمبر الماضي بإقامة الصلوات في المساجد، بما فيها صلاة الجمعة، وبالحركة الراجلة للمواطنين؛ وذلك في ظل انخفاض في عدد الإصابات المسجّلة بفيروس "كورونا" الوبائي.