"شباب الخليل" يفوز على "جبل المكبر" بهدف وحيد في دوري المحترفين

وطن: حقق فريق شباب الخليل "العميد" فوزا قاتلا وثمينا على جبل المكبر "النسور" بهدف وحيد، في لقاء أقيم بينهما، مساء اليوم الخميس، على ستاد هواري بومدين في مدينة دورا جنوب الخليل، ضمن الأسبوع الثاني عشر من دوري المحترفين بكرة القدم.

وقفز العميد بهذا الفوز إلى المركز الثاني، رافعا رصيده إلى 24 نقطة، أما المكبر فتراجع إلى المركز الثالث برصيد 22 نقطة .

بشكل عام أهدر العميد فرصا بالجملة على مدار الشوطين، تألق خلالها حارس المكبر أحمد سلامة الذي وقف سدا أمام كرات المهاجمين .

وجاء المكبر في شوط المباراة الثاني أفضل حالا، وهدد مرمى عزمي الشويكي، ومع الدقيقة 89 جاءت النقاط الثلاث للعميد، بعد أن أحرز له الوافد الجديد القديم تامر صيام الهدف الوحيد من ضربة ثابتة مباشرة أسكنها في المقص العلوي لزاوية المرمى اليمنى .

وعلى ستاد الجامعة الأمريكية في جنين، انتهى لقاء أصحاب الأرض "ثقافي طولكرم" و"الأمعري" إلى التعادل الإيجابي بهدف لمثله .

وبهذا التعادل، حافظ "الأمعري" على ترتيبه الرابع برصيد 21 نقطة، أما "الثقافي" فبقي في الترتيب الحادي عشر، ما قبل الأخير، برصيد 7 نقاط.

وتقدم "الأمعري" بهدف في الدقيقة 30 بواسطة لاعبه محمد مراعبة، وعدل "الثقافي" في الدقيقة 50 من زمن الشوط الثاني عبر ضربة جزاء، نفذها بنجاح "المدفعجي" أحمد قطميش .