إدارة سجون الاحتلال تواصل عزل الأسير عمر خرواط

وطن: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، بأن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي تواصل عزل الأسير عمر خرواط (49 عاما) من الخليل، في عزل سجن "هشارون"، منذ 13/12/2020، في ظروف صعبة ومقلقة.

وذكرت الهيئة، في بيان لها، أن إدارة سجون الاحتلال كانت قد عزلت الأسير خرواط في شهر آذار العام الماضي، حين تم عزله انفراديا إلى جانب رفيقه الأسير حاتم القواسمة، في زنازين لا تصلح للعيش الآدمي، وفي ظروف قاسية وصعبة، إضافة إلى حرمانهما من زيارة العائلة، وبعد ضغوط نفذها الأسرى، ومطالبات عديدة، تم إنهاء عزلهما نهاية تشرين الثاني الماضي، لتعاود إدارة السجون عزل الأسير خرواط مجددا في 13/12/2020 وحتى اليوم.

يذكر أن الأسير خرواط اعتقل عام 2002، وحكم عليه الاحتلال بالسّجن مدى الحياة.