"الخارجية": إلغاء كافة الرحلات المبرمجة بسبب قرار إغلاق معبر الكرامة

وطن: أعلن فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين، وسفارة فلسطين لدى الأردن، عن إلغاء كافة الرحلات التي كان معلنا عنها خلال الأسبوع المقبل، بسبب قرار إغلاق معبر الكرامة.

ودعا الفريق، في بيان صحفي، اليوم الخميس، جميع المواطنين الذين قاموا بحجز تذاكر سفر على متن تلك الرحلات، إلى الاتصال بالخطوط الملكية الأردنية عبر مركز الاتصال أو من خلال وكيل سفرهم المحلي، لغاية إلغاء الحجز والعمل على ترحيل تذاكرهم إلى موعد آخر غير محدد.