شركة "فايزر": لقاحنا فعال ضد الطفرة البريطانية والطفرة من جنوب افريقيا

وطن: أصدرت شركة الأدوية الأمريكية "فايزر"، اليوم الخميس، بيانات أولية حول دراسة اجرتها حول لقاحها ضد فيروس كورونا، أكدت خلالها أن اللقاح فعال ضد الطفرة البريطانية والطفرة من جنوب افريقيا. واعتمدت الدراسة على فحوصات دم اخذت من اشخاض خاضوا التجربة بعد ان تناولوا جرعات التطعيم.

واكدت فايزر انه حدث انخفاض بكمية المضادات التي طورها الجسم بعد اخذ لقاح ضد السلاسة من جنوب افريقيا، لكن الحديث يدور عن كمية كافية من المضادات والتي توفر الحماية المطلوبة. وتقدر الشركة انه من المحتمل ان يفقد اللقاح القليل من فاعليته، لكن لا زال من الممكن الحصول على النتيجة المطلوبة.

ويؤكد البحث ان اللقاح فعال امام غالبية السلالات المعروفة اليوم، لكن بنفس الوقت تشير الشركة ان البحث لم يكتمل بعد. في فايزر وشركة بيونتيك الالمانية يقولون انه على ضوء النتائج انهم يقدرون انه لن تكون حاجة لتطوير لقاح جديد ضد الفيروس لكنهم يوضحون انهم جاهزين لاي سيناريو ومؤشر يظهر ان اللقاح يفقد من فاعليته.

وتنظم نتائج الدراسة حول لقاح فايزر الى ما أعلنته امس شركة موديرنا التي قالت ان لقاحها فعال ضد السلالة البريطانية والسلالة من جنوب افريقيا، وانها في المقابل تجري ابحاثا لم يتم نشر نتائجها بعد.