شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية تطلق دليل الأمان الرقمي للمنظمات الأهلية

وطن: أصدرت شبكة المنظمات الاهلية دليل حـول الحماية الرقمية والامن الرقمي فـي المنظمـات الأهليـة الفلسـطينية، حيـث تـم الأخـذ بعيـن الاعتبـار السـياق الفلسـطيني، والمفاهيم الخاصة بالحماية الرقمية، بالإضافة إلــى الإطــار الإجرائي للعمل فــي المنظمــات الأهليــة.

ويأتي إصدار هذا الدليل ضمن مشروع تعزيز الديمقراطية وبناء قدرات المنظمات الاهلية بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية.وتم تطويره بناء على تجربـة منظمـات المجتمـع المدنـي أثناء جائحة كورونا، وملاحظــات العاملين في هذه المنظمات أنفســهم بالإضافــة إلــى الاســتعانة بخبــرات وتجــارب ذوي الاختصــاص فــي هــذا المجــال، ليشــكل أداة تســاهم فـي الحماية الرقمية لدى المنظمــات الأهليــة الفلســطينية والـتي تنعكـس إيجابـا علـى أداء هـذه المنظمـات الأهليـة.

ومن جهته أكد مدير شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية أمجد الشوا على أن إصدار هذا الدليل ضمن جهود شبكة المنظمات الأهلية في تطوير المهارات الرقمية للمنظمات الأهلية الفلسطينية وقدرتها بما يعزز من دورها في تقديم خدماتها وتدخلاتها والاستجابة الإنسانية بشكل أفضل لأبناء شعبنا وبخاصة في ظل التحديات التي فرضتها جائحة كورونا.

وأشار الشوا إلى أن التكنولوجيا في العصر الحالي احتلت جزءاً كبيرا من عملنا، خصوصًا في ظل جائحة كورونا التي أجبرتنا على العمل عن بعد، وفي هذا الدليل نقدم مجموعة من النصائح الأساسية للمنظمات الأهلية لحمايتها وحماية بياناتها وموظفيها من المتطفلين والقراصنة الرقميين".

وتتقدم شبكة المنظمات الأهلية بالشكر الى كل من المساعدات الشعبية النرويجية على دعمها وشراكتها وللاستشاريين وممثلي المنظمات الأهلية على جهودهم في إعداد الدليل.