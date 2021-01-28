الأسيران بلال وبسام ذياب يواصلان إضرابهما المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهما

وطن: يواصل الأسيران الشقيقان بلال وبسام ذياب من بلدة كفر راعي في جنين، إضرابهما المفتوح عن الطعام لليوم العاشر على التوالي رفضا لاعتقالهما.

وأكد نادي الأسير في بيان له، اليوم الخميس، أن الأسيرين ذياب يقبعان منذ اعتقالهما في 19 كانون الثاني/ يناير الجاري في زنازين معتقل "الجلمة"، حيث مددت المحكمة العسكرية للاحتلال في "سالم" أمس اعتقالهما.

وذكر أن الأسير بلال (36 عاما)، تعرض للاعتقال مرات عدة، الأولى كانت عام 2003، وحكم عليه بالسّجن 7 سنوات، ثم أعيد اعتقاله عامي 2011 و2012 وحكم بالسجن الإداري، وخاض إضرابا مفتوحا عن الطعام إلى جانب رفيقه الأسير ثائر حلاحله استمر لمدة 78 يوما.

وأوضح نادي الأسير أن الاحتلال أعاد اعتقال بلال مجددا عام 2017، وخاض إضرابا آخر استمر لمدة شهر، وفي عام 2019 اعتقل قبل يوم واحد من عقد قرانه.

والأسير بسام ذياب (37 عاما)، اعتقل للمرة الأولى عام 2003، وحكم عليه الاحتلال بالسجن مدة خمس سنوات ونصف، وأعاد اعتقاله لاحقا عدة مرات خلال عامي 2013 و2018.

يُشار إلى أن للأسيرين بلال وبسام شقيق ثالث في الأسر، وهو عزام ذياب المحكوم بالسجن مدى الحياة، وهو معتقل منذ عام 2001، علمًا أن غالبية أفراد العائلة تعرضت للاعتقال على مدار السنوات الماضية.