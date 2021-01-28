اتحاد شركات التأمين لوطن: شركات التأمين ستتحمل خصم 15% من أقساط تأمين مركبات النقل العام

هيئة سوق رأس المال : القيمة المالية لمبلغ الخصم البالغ 15% تقدر بما يقارب 5 مليون شيكل

رام الله – وطن : وافق مجلس الوزراء الاثنين الماضي، على خصم 15% من أقساط وثائق تأمين المركبات العمومية وحافلات النقل العام للعام 2021.

وستتحمل شركات التأمين ذلك الخصم كمساهمة منها تجاه قطاع النقل العام، بسبب الظروف والأوضاع التي خلفتها جائحة كورونا على عمل المركبات العمومية وحافلات النقل العام.

وقال رئيس مجلس إدارة الإتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، والمدير العام وعضو مجلس إدارة شركة "ترست" العالمية للتأمين أنور الشنطي لـ وطن ان القرار جاء نتيجة التفاهم والتوافق بين شركات التأمين وهيئة سوق رأس المال، ويقضي بأن كل صاحب مركبة عمومية أو نقل عام، تعطل عمله في عام 2020 وجميعهم قد تعطلوا بسبب جائحة كورونا، سيتم خصم 15 % من قيمة قسط التأمين عند تجديده لعام 2021 .

واكد ان هذا الخصم لن تتحمله الحكومة، بل شركات التامين، وهو يخصم من قسط التأمين الذي يدفع للشركات للعام 2021، كمساهمة من شركات التأمين تجاه المواطنين.

ولفت الى ان "الخصم سيكون له تداعيات على شركات التامين، لكننا في ظروف خاصة وجميعنا سيتحمل ذلك"، موضحا انه جرى التوافق بين شركات التأمين وهيئة سوق رأس المال على ذلك، وهي من قامت برفع ذلك التوافق الى مجلس الوزراء.

واكد الشنطي ان كل مركبات النقل العمومي والتكسيات ستستفيد من القرار، الذي يعد مساهمة كبرى من شركات التأمين تجاه المواطنين ودعم الحكومة وبرنامجها.

وحسب ما أكده الناطق بإسم وزارة النقل والمواصلات موسى رحال لـ وطن فإنه من المتوقع ان يستفيد من القرار نحو 12 ألف مركبة، منها قرابة 4500 مركبة عمومية (تاكسي) اضافة الى قرابة 5500 مركبة سرفيس داخلي وخارجي، ونحو 1000 حافلة تعمل في الضفة الغربية، اضافة الى الحافلات الخاصة والسياحية.

من جانبه أوضح قسم العلاقات العامة والدولية في هيئة سوق رأس المال الفلسطينية لـ وطن ان لجنة الاشراف والرقابة على التأمين أوصت لمجلس إدارة الهيئة برفع توصية لمجلس الوزراء بمنح خصم على أقساط تأمين مركبات النقل العام (التكسي العمومي وحافلات النقل العام) بمختلف فئاتها بنسبة 15% خلال العام 2020.

واوضح انه في " اطار المواءمة بين استمرار قدرة شركات التأمين على الوفاء بالتزاماتها القانونية وصرف التعويضات لمستحقيها وبين الضرر الذي وقع على قطاع النقل العام نتيجة جائحة كورونا والإجراءات التي تمت لمواجهتها، فقد أوصت لجنة الإشراف والرقابة على التأمين المشكلة بموجب قانون التأمين والتي تضم في عضويتها أمن عام الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، لمجلس إدارة الهيئة برفع توصية لمجلس الوزراء بمنح خصم على أقساط تأمين مركبات النقل العام (التكسي العمومي وحافلات النقل العام) بمختلف فئاتها بنسبة 15% خلال العام 2020، وقد وافق مجلس إدارة الهيئة وقام برفع توصية لمجلس الوزراء بهذا الخصوص، لكون مجلس الوزراء هو صاحب الولاية القانونية بهذا الخصوص لكون أسعار تأمين المركبات في فلسطين محدد بموجب نظام صادر عن مجلس الوزراء".

ولفت الى ان "القيمة المالية لمبلغ الخصم البالغ 15% تقدر بما يقارب 5 مليون شيكل وعدد مركبات التكسي العمومي وان حافلات ومركبات النقل العام التي يحق لها الخصم حوالي 12.000 مركبة".

ولفت الى ان "ما تتقاضاه هيئة سوق رأس المال و الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق من شركات التأمين هي رسوم".

ولفت الى ان القرار يتعلق بالخصم على أقساط التأمين ولا يشمل أي رسوم تدفعها شركات التأمين.