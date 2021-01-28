وزير الخارجية الأمريكي الجديد، يجدد تأكيد التزام بلاده بأمن دولة الاحتلال

وطن: جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، التزام الولايات المتحدة بأمن دولة الاحتلال، وقال إنها ستواصل العمل عن كثب معها لدفع السلام في المنطقة.

وأشاد بلينكن في اتصال هاتفي مع وزير خارجية الاحتلال غابي أشكنازي، بالتقدم الأخير الذي تم إحرازه في "اتفاقيات أبراهام"، وأكد اهتمام الولايات المتحدة ببناء المزيد من هذا التقدم، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية.

وجاء في البيان أن "وزير الخارجية أشكنازي والوزير بلينكن أكدا على الشراكة الراسخة بين الولايات المتحدة ودولة الاحتلال، وأن البلدين سيعملان معا بشكل وثيق لمواجهة التحديات المقبلة".

المصدر: رويترز