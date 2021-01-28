المنخفض الجوي يستمر حتى الأحد

وطن: تتأثر فلسطين، اليوم، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يكون الجو غائماً وبارداً الى شديد البرودة فوق المناطق الجبلية حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق خاصة الشمالية قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط زخات من البرد أحيانا والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة ، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

هذه الليلة : يكون الجو غائما وشديد البرودة ، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار خاصة فوق المناطق الشمالية والوسطى قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط زخات من البرد أحيانا والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة ، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الجمعة 2021/01/29 يستمر تاثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائماً وباردا الى شديد البرودة فوق المناطق الجبلية حيث يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار خاصة فوق المناطق الشمالية والوسطى قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط زخات من البرد أحيانا والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ، والبحر مائجا .

السبت 2021/01/30 يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائماً الى غائم جزئي ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا الى شديد البرودة فوق المناطق الجبلية وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار خاصة فوق المناطق الشمالية تضعف فرصة الهطول خلال ساعات المساء والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة ، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الاحد 2021/01/31 يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة ليصبح الجو بارداً نسبياً فوق المرتفعات الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال فترة تأثر البلاد بالمنخفض الجوي من خطر :

1-تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة.

2- شدة سرعة الرياح.

3- خطر التزحلق على الطرقات.

4- تدني مدى الرؤيا الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة.