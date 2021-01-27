4 وفيات و150 إصابة بفيروس كورونا في القدس خلال يومين

وطن: أفاد الدكتور علي الجبريني، عضو وحدة مكافحة كورونا في القدس، مساء الأربعاء، بأن مدينة القدس شهدت خلال يومين تسجيل (4) حالات وفاة ؛ واحدة في سلوان، اثنتان في راس العامود، ووفاة واحدة في حي جبل المكبر، ليرتفع عدد الوفيات إلى (192) حالة منذ بداية الجائحة.

وقال الجبريني في بيان صحافي، "إن الإصابات الجديدة بلغت خلال يومين (150) إصابة، بواقع (82) إصابة يوم أمس الثلاثاء، و(68) إصابة اليوم الأربعاء، ليصبح عدد الحالات النشطة في المدينة (834)، وذلك بعد تسجيل 82 حالة شفاء خلال اليومين الماضيين.

وشهدت الحالة الوبائية الخاصة بالمرضى الذين يتلقون العلاج في المستشفيات ارتفاعاً، حيث بلغ عددهم 64 مريضاً.

إلى ذلك، ناشد الجبريني المواطنين بضرورة الالتزام دوماً بالتعليمات الصحية، وفي مقدمتها ارتداء الكمامات حتى أولئك الدين تلقوا اللقاحات، والحرص على التباعد الاجتماعي، ومواصلة التعقيم والنظافة.