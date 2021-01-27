محافظ سلفيت يقرر اغلاق شركة باطون لتقديمها خدمات للمستوطنات

وطن: قرر محافظ سلفيت عبد الله كميل، اليوم الاربعاء، إغلاق شركة باطون في احدى بلدات غرب المحافظة، بسبب تقديمها منفعة وخدمة لمستوطنة "بركان" لقاء مقابل مالي، وذلك ابتداء من تاريخ 27/1/2021.

وحذر محافظ سلفيت من التعامل مع المستوطنات وبأي شكل من الاشكال، مؤكدا عدم التهاون مع اي من يثبت تورطه بهذا الشأن وسيتم ايقاع اقصى العقوبات بحقه.

وبيّن كميل أن القرار جاء لعدم التزام شركة الباطون بالقوانين والقرارات التي تحظر تقديم خدمات او سلع للمستوطنات ولمقتضيات المصلحة الوطنية والعامة ومن اجل مكافحة خدمة المستوطنات المقامة قصراً على اراضينا الفلسطينية.حيث تم احالة الملف الى جهات الاختصاص القضائي لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.