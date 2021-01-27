بلاطة بالمجموعة الثانية لغرب أسيا بكأس الاتحاد الأسيوي

وطن: سُحبت في العاصمة الماليزية كوالالمبور، الأربعاء، قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2021.

وجاءت قرعة منطقة غرب آسيا كالتالي:

المجموعة الأولى: العهد اللبناني (حامل اللقب)، والحد البحريني، والوحدة السوري، والنصر العُماني.

المجموعة الثانية: السلط الأردني، ومركز بلاطة الفلسطيني، والأنصار اللبناني، والمحرق البحريني.

المجموعة الثالثة: تشرين السوري، والسيب العُماني، والفيصلي الأردني، والكويت الكويتي، أو الأمعري الفلسطيني.

يذكر أن الأمعري سيواجه الكويت يوم 20 أبريل المقبل، ليتأهل أحدهما إلى دور المجموعات، الذي سينطلق في غرب آسيا يوم 15 مايو القادم.

وارتفع عدد الأندية المشاركة في هذه النسخة إلى 39 بدلاً عن 36، حيث صارت منطقة الوسط تحظى بمجموعتين.