تنمية الخليل ولجنة الاشراف على الحضانات تنفذان جولات ميدانية على حضانات قرى شمال المحافظة

وطن: نفذت لجنة الاشراف على دور الحضانات في مديرية تنمية الخليل جولة ميدانية في قرى شمال المحافظة ( حلحول ، سعير ، الشيوخ ) ممثلة بمشرفة قسم الحضانات ايناس مسودة واعضاء لجنة الكشف حسنية دبابسة محافظة الخليل، ديانا دعنا الاشغال العامة، وهديل كراجة مديرية صحة الشمال ، واماني ابو العدس الدفاع المدني، ودعاء شاهين بلدية حلحول، وذلك بهدف متابعة وتقييم التزام دور الحضانة بتطبيق اجراءات السلامة العامة والالتزام باللائحة التنظيمية لدور الحضانات رقم (١١) لعام ٢٠١١ الصادرة عن مجلس الوزراء، اضافة الى التزام دور الحضانات بتطبيق القرارات والتدابير المتعلقة بقانون حالة الطوارئ.

واشارت مسودة تم زيارة مجموعة حضانات واعطائهم الملاحظات الخاصة بالسلامة العامة والالتزام بتطبيق بنود اللائحة التنظيمية وبنود قانون حالة الطوارئ ومتابعة اجراءات تجديد الترخيص للحضانات منتهية الترخيص.

وتابعت خلال هذه الجولة سيتم التوصية بإغلاق حضانة وذلك لمخالفتها اهم شروط السلامة العامة في اللائحة التنظيمية ،كما تم ايضا تسليم حضانتين انذارات خطية لتصويب اوضاعهن خلال اسبوعين من تاريخ الزيارة وذلك لوجود مخالفات وعدم توفر شروط واجراءات السلامة العامة فيها، وخلافا لذلك سيتم تحويل المخالفين الى النيابة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.