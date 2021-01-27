الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يعقد مؤتمره العام السادس

وطن: عقد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، مؤتمره العام السادس، صباح هذا اليوم 27 كانون ثاني 2021م، في جامعة الاستقلال بمدينة أريحا، والذي سمي بأسماء "شهداء لقمة العيش"، والمؤتمر العام: هو أعلى هيئة قيادية وتشريعية في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.

وافتتح المؤتمر بكلمة ترحيبية من قبل شاهر سعد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، بأعضاء وضيوف المؤتمر الذي تقدمهم اللواء توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض المنظمات الشعبية في حركة فتح، ورئيس مجلس إدارة جامعة الاستقلال، ووزير العمل نصري أبو جيش ووزير الشؤون الاجتماعية أحمد مجدلاني وواصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية ومفوض المنظمات الشعبية في منظمة التحرير الفلسطينية، وومنير قليب" مدير مكتب منظمة العمل الدولية في فلسطين، وناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين.

ومن المقرر أن تتواصل أعمال على مدار يومين سيناقش خلالها المؤتمرون، حالة الاتحاد النقابية وتقييم مسيرة العمل الماضية بعد عرض تقارير النقابات ودوائر الاتحاد، وتقرير الأمين العام.