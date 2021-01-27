"كهرباء الشمال" تكرّم مجلس تنظيم قطاع الكهرباء

وطن: كرم المهندس محمد شنار رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء الشمال ومديرها العام المهندس أسعد سوالمة المدير العام اليوم الأربعاء، رئيس مجلس إدارة مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني المهندس احمد اعديلي و الرئيس التنفيذي للمجلس المهندس حمدي طهبوب في مدينة رام الله وذلك لدور المجلس في تقديم التسهيلات اللازمة لتطوير قطاع الكهرباء الفلسطيني والتي تكللت اخرها بافتتاح محطة صرة غرب مدينة نابلس.

وبحث الطرفان قبيل التكريم العديد من الامور الكهربائية التي تهم الشأن الكهربائي خاصة تشغيل محطة صرة في الآونة الأخيرة وأثرها على انهاء مشكلة نقص القدرة في نابلس.

و أشار الشنار إلى المتابعه الحقيقية والمسؤولة التي بذلها المجلس على مدى السنوات السابقة مع شركات توزيع الكهرباء والتعاون مع شركة كهرباء الشمال في العديد من الامور التي تخص الشركة وتذليل العقبات في سبيل نجاحها.

بدوره أكد المهندس أحمد اعديلي أن "كهرباء الشمال" حققت بالفعل نجاحات وتطورات في معظم المجالات الفنية المختلفة وان تشغيل صرة عكس هذا الأداء عبر تسهيل وتقديم ما يلزم لذلك.

وأشار اعديلي أن المجلس يتابع بشكل مستمر الأوضاع الكهربائية في كافة المناطق ويسعى لتحقيق التوازن الدائم بين شركات التوزيع والمستهلك وحل الخلافات في قطاع الكهرباء بأسرع وقت ممكن.