تسجيل (5) حالات وفاة و603 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الأربعاء، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.1%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وتم تسجيل 3 حالات وفاة في الضفة الغربية "أريحا والأغوار 1، رام الله والبيرة 1، نابلس 1"، قطاع غزة حالتي وفاة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "سلفيت (24)، نابلس (67)، ضواحي القدس (16)، طوباس (5)، بيت لحم (16)، رام الله والبيرة (65)، طولكرم (17)، قلقيلية (4)، الخليل (37)، جنين (22)، أريحا والأغوار (3)"، قطاع غزة (327).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "سلفيت (15)، نابلس (40)، ضواحي القدس (39)، طوباس (20)، بيت لحم (27)، رام الله والبيرة (36)، طولكرم (36)، قلقيلية (19)، الخليل (39)، جنين (19)، أريحا والأغوار (0)"، قطاع غزة (365).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 61 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 18 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.