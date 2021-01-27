حملة اعتقالات في الضفة الغربية

وطن: نفّذت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واعتقالات واسعة طالت عدّة مناطق في الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأنّ قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أمير سمير طبنجة (21 عامًا) من منطقة وادي شاهين وسط مدينة بيت لحم، بعد دهم منزل ذويه وتفتيشه.

كما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا من بلدة طمون جنوب طوباس، حيث داهم الاحتلال البلدة واعتقل الأسير المحرر مصطفى حسين بني عودة.

واقتحم جنود الاحتلال البلدة وتمركزوا في الحارة الشرقية، وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه المنازل، ما أدى لاندلاع مواجهات أصيب خلالها شاب برصاصة معدنية في قدمه.

واعتقلت قوات الاحتلال أيضاً خمسة مواطنين بينهم طفلين شقيقين من بلدتي برقين وقباطية جنوب جنين.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت في برقين المواطن غسان راشد شلاميش، وابنائه هيثم (15 عاما)، واياد (16 عاما)، علما ان اياد اصيب قبل اشهر برصاص الاحتلال، فيما اعتقلت في قباطيه الشابين طارق زياد محمد أبو الرب، وهو شقيق الأسير محمد زياد أبو الرب المحكوم بالسجن مدى الحياة، والشاب انور نضال سباعنه، بعد مداهمة منازل ذويهما والعبث بمحتوياتهما.

في غضون ذلك، اندلعت مواجهات بين عدد من الشبان وقوات الاحتلال دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي محافظة نابلس، اعتقل جيش الإحتلال الأسير المحرر ثابت نصار (أبو يامن)، بعد مداهمة بيته وتفتيشه في قرية "مادما".

واقتحم الاحتلال بلدة سبسطية واعتقل المواطن أيهم ناهض عقل.

واعتقل الاحتلال، 5 شبان من منازلهم في الحارة الشرقية من بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، وجميعهم أسرى محررون.

وأفاد مركز حزما الإعلامي، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الشبان من حزما، وهم: نديم عبدالحميد حسن الخطيب، ومصعب عبد الرحمن حسن الخطيب، وعودة أحمد عسكر الخطيب، وأسامة علي عسكر الخطيب، وعادل عصام عسكر الخطيب.

وكانت قوات الاحتلال قد اصابت الليلة الماضية، شابا برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط بالقدم، خلال مواجهات اندلعت في البلدة.