الصحة بغزة: تسجيل 161 اصابة جديدة في الدورة الثانية لليوم

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 161 اصابة جديدة بفيروس كورونا، في الدورة الثانية لليوم.

وأضافت الصحة في تصريحٍ لها أن العدد الكلي للاصابات بلغ 327 اصابة بعد فحص 1884عينة بنسبة اصابة 17.3.

يشار إلى أن الصحة أعلنت صباح اليوم، عن 5 وفيات و 214 وإصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 435 حالة جديدة، بعد إجراء 1505 فحصاً مخبرياً خلال 24 ساعة.

وأوضحت الوزارة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 103 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 52 حالة.