الطالب الشهيد عطا الله ريان.. من امتحان التكنولوجيا إلى رصاص الحقد الإسرائيلي

وطن: لم يكن يعلم الطفل الشهيد عطا الله ريان، أنه بعد خروجه من امتحان التكنولوجيا ومغادرة المدرسة، أن تنتظره رصاصات الاحتلال، لتسلبه حياته.

مساء اليوم، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة عن امتحان مدرسي قدمه الطالب الشهيد عطا الله ريان من بلدة قراوة بني حسان في سلفيت، قدمه صباح اليوم، أي في نفس اليوم الذي استشهد فيه.



إن الاحتلال لا يسلب الفلسطيني الأرض والوطن فقط، وإنما يسلبه حلمه وحياته، برصاصة جندي حاقد يتفاخر بقتل أكبر عدد من أطفال فلسطين، والذريعة دائما حضارة "لقد حاول طعن الجنود".

استشهد الفتى ريان، وبقيت قراطسيته وأحلامه في حقيبته المدرسية، شاهدة على فتى يكابد عناء الحياة من أجل حياة وحرية ووطن بلا احتلال.

يشار إلى أن الفتى عطا الله محمد حرب ريان، من قراوة بني حسان، استشهد ظهر اليوم، قرب سلفيت، برصاص الحقد والإرهاب الإسرائيلي .