اقتصار العمل في محكمة رام الله على نظر طلبات التوقيف وإخلاء السبيل غدا وبعد غد

وطن: قرر رئيس محكمة رام الله القاضي وسام السلايمة، اقتصار العمل على نظر طلبات تمديد التوقيف وإخلاء السبيل، يوم غد الأربعاء وبعد غد الخميس الموافق 27 و28- 1- 2021، بعد تسجيل عدد من الإصابات بفايروس الكورونا بين القضاة ووكلاء النيابة والفريق الإداري المساند.

وأوضح القاضي السلايمة أن دائرة مخالطي المصابين واسعة، ما يتطلب إجراء فحوصات مخبرية حفاظا على الصحة والسلامة العامة خصوصا وأن مبنى محكمة رام الله شديد الاكتظاظ ولا يلبي متلطبات التباعد الجسماني. وستقوم طواقم الدفاع المدني بتعقيم مرافق المحكمة يوم غد.

وسيقتصر عمل دائرة التنفيذ على نظر طلبات استرداد أوامر الحبس، فيما سيستمر عمل محكمة جرائم الفساد في مبنى مجلس القضاء الأعلى كالمعتاد خلال اليومين المذكورين.