روسيا: يجب عدم استغلال اتفاقات التطبيع مع "إسرائيل" للمماطلة في حل القضية الفلسطينية

وطن: أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ضرورة عدم استغلال اتفاقات التطبيع بين دولة الاحتلال والدول العربية للمماطلة في حل القضية الفلسطينية.

وقال لافروف، خلال مناقشات افتراضية لمجلس الأمن الدولي بشأن التسوية في الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء: "من المهم أن تهدف عملية تطبيع العلاقات بين إسرائيل مع دول عربية، والتي تم إطلاقها العام الماضي ونرحب بها بشكل عام، إلى حل قضايا إرساء الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط مع عدم استغلالها لوضع القضية الفلسطينية جانبا حتى حلول ما يسمى بالأزمة الأفضل".

وأشار لافروف إلى أن روسيا تقترح عقد اجتماع وزاري واسع حول التسوية في الشرق الأوسط في ربيع أو صيف هذا العام دعما لمبادرة الرئيس محمود عباس، الخاصة بعقد مؤتمر دولي حول حل "الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى ضرورة التكثيف الفوري للجهود الدولية الرامية إلى إعادة إطلاق المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية بهدف حل مجموعة القضايا الأساسية" بإشراك رباعية الوسطاء الدوليين.

وقال: ان هناك ضرورة إلى اعادة تأكيد قرارات مجلس الامن ومبادئ مدريد، فيما يتعلق بالانشطة الاستيطانية وقضية اللاجئين والحدود وكافة القضايا التي يجب ان تحل بالاتفاق بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مؤكدا دعم روسيا لجهود إعادة الطرفين الى طاولة المفاوضات، وضرورة معالجة قضايا الحل النهائي.

ودعا لافروف الى وقف التحركات احادية الجانب، التي ستبعد آفاق اية تسوية سياسية.

وشدد على ضرورة استمرار دعم الاونروا، لتمكينها من مواصلة تقديمها الدعم للاجئين.

وأكد وزير خارجية روسيا، استعداد بلاده لتقديم المساعدة للفلسطينيين في حركتهم السياسية لاستعادة الوحدة، تحت مظلة منظمة التحرير.

وتوصلت دولة الاحتلال منذ سبتمبر 2020 إلى اتفاقات لتطبيع العلاقات مع كل من الإمارات والبحرين والسودان والمغرب بوساطة مع إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

واستنكر الفلسطينيون هذه الخطوة باعتبارها خرقا للمبادرة العربية للسلام التي تم إقرارها عام 2002 بمبادرة من السعودية وتنص على إمكانية تطبيع العلاقات مع الاحتلال فقط بعد انسحابها من الأراضي التي احتلتها عام 1967 وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس المحتلة.

المصدر: روسيا اليوم + وفا