محكمة الاحتلال ترفض طلب نتنياهو تأجيل جلسة محاكمته

وطن: رفضت المحكمة المركزية، اليوم الثلاثاء، طلبا تقدم به محامو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتأجيل المداولات في قضايا الفساد التي يحاكم فيها.

وطلب المحامون، الأسبوع المنصرم، تأخير المداولات إلى حين صدور قرار المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، إذا كان سيحاكم شركات "بيزك" و"واللا" و"يديعوت أحرونوت".

وطلبت النيابة العامة الإسرائيلية من المحكمة رفض الطلب، وقالت إن هذا "طلب لم يتم تقديم مثله في المحاكم الإسرائيلية". ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة في الثامن من شباط/فبراير المقبل، بحضور نتنياهو.

وكان مندلبليت قد أعلن عن عزمه تقديم الشركات المذكورة إلى المحكمة في أعقاب جلسة استجواب بشأن المخالفات التي يبدو أنها ارتكبتها في الملفات 2000 و4000 ضد نتنياهو.