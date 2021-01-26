اشتية يبحث مع القنصل الفرنسي العام المستجدات السياسية والانتخابات الفلسطينية

وطن: استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء في مكتبه برام الله، القنصل الفرنسي العام رنييه تروكاز، حيث اطلعه على آخر التطورات والمستجدات السياسية، بالإضافة الى الجهود المبذولة لضمان نجاح عقد الانتخابات في فلسطين.

واستعرض رئيس الوزراء الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة بحق أبناء شعبنا خاصة من المستوطنين بحماية جيش الاحتلال، والتضييقات على الحركة من خلال زيادة الحواجز والاقتحامات اليومية والاعتقالات، واستمرار محاصرة قطاع غزة.

وطالب اشتية فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين لما فيه من حماية وإنقاذ لحل الدولتين من التلاشي، في ظل المتغيرات السياسية الجديدة.

واطلع رئيس الوزراء القنصل الفرنسي على الجهود الحكومية في مواجهة انتشار فايروس كورونا، بالإضافة الى الاتصالات مع العديد من دول العالم لتأمين اللقاح للحد من انتشار الوباء.

وشدد اشتية على ان عقد الانتخابات العامة في فلسطين هو شيء وجودي، والحكومة ستبذل كافة الجهود والتسهيلات لضمان عقدها على أكمل وجه، مؤكدا ضرورة وجود ضغط دولي جاد لضمان عقدها في القدس وضمان مشاركة أهلنا فيها ترشيحا وانتخابا مثلما عقدت الانتخابات السابقة.