مجموعة مختبرات مدلاب تنهي تحضيراتها لقسم البيولوجيا الجزئية في مختبراتها

وطن: اطلقت مجموعة مختبرات مدلاب فلسطين خدمة فحص الكرونا COVID19 بتقنية RT-PCR حيث أن هذا الفحص يتوفر بجميع فروع مختبرات مدلاب فلسطين. حيث وفرت الشركة مؤخرا التجهيزات الادق في قسم البيولوجيا الجزئية في فروعها المتواجدة في مدينة نابلس ، كما قامت بتجهيز المختبر بكافة المعدات والمستلزمات الطبية اللازمة ليكون مُهيئاّ على أعلى مستوى لاستقبال مئات العينات من مختلف فروعها.

وضمن حرصها الدائم على مواكبة المستجدات في ظل جائحة كورونا من توفير الدعم الكامل لإجراءات سحب العينات المنزلية، باتت مجموعة مختبرات مدلاب الآن على اتم الاستعداد لاستقبال جميع المراجعين وإجراء فحص ال RT-PCR وفق البروتوكولات المُقررة وضمن المواصفات المُتفق عليها عالمياً ، وتظهر نتائج الفحوصات المخبرية خلال 24 ساعة من وقت أخذ العينة.

ويذكر ان مختبرات مدلاب تحرص بشكل دائم على تقديم خدماتها بأعلى معايير الجودة كما حرصت على الاهتمام بأدق التفاصيل لتوفر أقصى درجات السلامة والأمان لكلِ من الموظفين والمواطنين المراجعين عن طريق التزامها باتخاذ إجراءات احترازية مكثّفة.

ومن جانبها علقت الدكتورة منار النمر -الرئيس التنفيذي لمجموعة مختبرات مدلاب في فلسطين: نشارك هذا الإنجاز المحلي وبكل فخر بتجهيز قسم البيولوجيا الجزيئية على أعلى مستوى والذي يمكّننا من خدمة جميع المراجعين وإجراء فحص الكرونا بتقنية ال RT-PCR داخل مختبرنا وعلى أيادِ طاقم مؤهل وكفؤ، وقد قُمنا بإطلاق هذه الخدمة في مختبراتنا سعياً منا للقيام بكل ما يتوجب علينا لحماية المواطن ومساندة ودعم جهود المؤسسات الطبية والجهات الرسميَّة في التصدي لهذا الوباء. فنحن شركاء مع جميع الجهات الرسمية في التصدي لهذا الوباء العالمي، ومسؤولون في السيطرة على الوضع الوبائي في فلسطين، مؤسسات كنا أم أفراداً".

وتجدر الإشارة الى ان مجموعة مدلاب هي إحدى أكبر مجموعات المختبرات الطبية في الشرق الأوسط، والرائدة في الأردن وفلسطين والعراق والمعتمدة من قبل الكلية الأمريكية لعلم الامراض، ويُرجع ذلك لدقة إجراءاتها وتنظيمها في عملية فحوصات التحاليل المخبرية والطب المخبري ككل بالإضافة لكفاءة كوادرها وخبرتهم.

وأضافت الدكتورة منار: "إن مجموعة مختبرات مدلاب على أتم الجاهزية لاستقبال مواطنينا في موقعنا يومياً، ونشكر وزارة الصحة على ثقتها بنا فنحن نسعى لدعم جهود الطواقم الطبية والمساعدة في إجراء أكبر عدد ممكن من الفحوصات؛ للتأكد من سلامة المواطنين من الإصابة بفيروس "كورونا" "كوفيد-19" لنحذو حذو بقية الدول المتقدمة بالتصدي لهذا الوباء".