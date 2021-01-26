"الاقتصاد" تصدر أكثر من 3 آلاف شهادة منشأ و 18 الف رخصة استيراد وتسجيل الفي تاجر في 2020

وطن: صادقت وزارة الاقتصاد الوطني على 3,125 شهادة منشأ بقيمة اجمالية 105.3 مليون دولار تقريباً، تركزت في مجال الحجر والرخام والمنتجات الزراعية خلال العام الماضي.

وتصدرت الأردن بلدان المقصد من حيث عدد شهادات المنشأ بنسبة وصلت 33.2%، تلتها الإمارات العربية بنسبة وصلت إلى 18.7%، من ثم أمريكا بنسبة 17.9%، بالمقابل تصدرت الأردن بلدان المقصد من حيث قيمة شهادات المنشأ وبنسبة وصلت 53.2%، تلتها أمريكا بنسبة 12.2%، وجاءت الإمارات العربية في المرتبة الثالثة من حيث القيمة وبنسبة بلغت 8.0%.

وساهمت صادرات المنتجات الزراعية بالحصة الأكبر من حيث العدد بنسبة وصلت 35.6%، تلتها صادرات الحجر والرخام بنسبة بلغت 32.2%، من ثم صادرات المواد الغذائية بنسبة وصلت 17.7%. أما من حيث القيمة جاءت مساهمة صادرات المنتجات الغذائية في المقام الأول بنسبة 31.8%، تلتها صادرات المنتجات الزراعية بنسبة 25.7%، وصادرات الصناعات المعدنية بنسبة 24.0% من مجمل القيمة.

يشار الى ان حجم التبادل التجاري من وإلى فلسطين بلغ في العام الماضي وفق تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 10 مليار دولار أمريكي أي بنسبة تراجع وصلت إلى 10% مقارنة مع عام 2019، وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات بنسبة 7% لتصل إلى 2.5 مليار دولار أمريكي، وانخفاض الواردات بما نسبته 11% لتصل إلى 7.4 مليار دولار أمريكي خلال عام 2020، ليشهد الميزان التجاري تراجعاً في العجز ويصل حوالي 5 مليار دولار أمريكي.

رخص الاستيراد

أصدرت الوزارة 18,672 رخصة استيراد خلال العام الماضي لمواد وسلع مختلفة وبقيمة إجمالية بلغت 2,312.3 مليون دولار تقريباً، حيث سجل عدد الرخص إنخفاضاً بنسبة 15.7% مقارنة بالعام 2019، كما إنخفضت قيمة رخص الاستيراد بنسبة 10.8% بالمقارنة مع ذات العام.

وشكلت السيارات المستعملة النسبة الأكبر من إجمالي عدد رخص الاستيراد بحوالي 92.2%، وجاءت رخص استيراد السيارات الجديدة، ورخص استيراد قطع الغيار بنفس النسبة، وذلك بنسبة 2.1%، بالمقابل احتلت رخص استيراد السيارات الجديدة الحصة الأكبر من إجمالي قيمة الرخص حيث شكلت ما نسبته 42.7%، تلتها رخص استيراد السيارات المستعملة بنسبة 20.3%، فيما ساهمت قيمة رخص استيراد الاسمنت بما نسبته 17.0% من إجمالي قيمة رخص الاستيراد.

السجل التجاري

وأشارت نتائج التقرير السنوي الى تسجيل 2,284 تاجر جديد في السجل التجاري خلال العام 2020، جاءت محافظة الخليل في المرتبة الأولى بنسبة وصلت إلى 21.8%، تلتها محافظة قلقيلية بنسبة 15.7%، ثم محافظة جنين بنسبة بلغت 14.8%، وسجلت محافظة طوباس أدنى نسبة حيث شكلت 1.8% من إجمالي عدد التجار الجدد.

الوكالات التجارية

سجلت الوزارة 7 وكالات تجارية، حيث تم تسجيل وكالة تجارية جديدة من تركيا في مجال سيارات النقل الخفيفة، ووكالة تجارية من الإمارات العربية المتحدة في مجال مواد ومستحضرات التجميل، ووكالة تجارية من الصين في مجال المركبات والدراجات النارية، وأخرى من سويسرا في مجال العطور ومستحضرات التجميل، ووكالة تجارية من بريطانيا في مجال الكتب والكتيبات، ووكالة تجارية من النمسا في مجال المعدات الطبية، ووكالة أخرى في مجال المعدات الطبية من الأردن.

وعلى صعيد متصل تم تسجيل وكليين تجاريين خلال عام 2020 في محافظات نابلس، رام الله والبيرة، بيت لحم.