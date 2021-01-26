الاحتلال يمدّد اعتقال المدون والناشط مهند أبو غوش لمدة أسبوع، ووقفة تضامن أمام محكمة حيفا اليوم

وطن: دعا "حراك حيفا" اليوم لوقفة تضامن الساعة 2:20 أمام محكمة الاحتلال في حيفا، حيث تجري جلسة الاستئناف على تمديد اعتقال المدون والفنان الفلسطيني مهند أبو غوش، والذي اعتقلته قوات الاحتلال الصهيوني أمس الإثنين ومدّدت احتجازه لمدّة أسبوع تحت التحقيق بتهمٍ متعلّقة بالتواصل مع أصدقاء في الوطن العربي.

مهند أبو غوش هو كاتب وفنان فلسطيني من مدينة القدس، نُشرت له مواد في مواقع وصحف فلسطينية وعربية، وسبق أن صدرت له مجموعة قصصية عن دار الآداب للنشر في بيروت، وقد عرف بمواقفه المؤيدة لحقوق الشعوب العربية والمناهضة لنظم الاستبداد.

جاء اعتقال الكاتب والفنان أبو غوش بعد عدة استدعاءات من قبل أجهزة مخابرات الاحتلال خلال الشهور الأخيرة، وضمن حملة ملاحقات واعتقالات مستمرة يتعرض لها الفلسطينيون في الداخل المحتل، وكجزء من سياسة احتلالية تهدف لإرهاب وعزل الفلسطينيين هناك وحرمانهم من التواصل مع محيطهم العربي ومع أبناء شعبهم في الأراضي المحتلة والشتات.