لجنة الانتخابات تطلق الرقم #600* لفحص مركز الاقتراع

وطن: أطلقت لجنة الانتخابات المركزية رقم الاستعلام الوطني المختصر لتمكين الناخبين من معرفة مكان الاقتراع الخاص بكل منهم، وذلك من خلال الاتصال على الرقم: #600* من الشبكات الخلوية الفلسطينية "جوال" أو "أوريدو".

حيث أصبح بإمكان أي مواطن الاتصال مجاناً على الرقم #600* وإدخال رقم هويته، لتصله رسالة تفيد باسم المركز المقرر أن يقترع فيه، حسب بياناته في سجل الناخبين.

وأوضح الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله بأن إطلاق هذه الخدمة يأتي ضمن الحملة التي شرعت اللجنة بتنفيذها باستخدام مختلف الوسائل المتاحة، لتمكين المواطنين من الاطلاع على بياناتهم الانتخابية وتحديثها.

وأشار إلى أنه بإمكان أي مواطن لم يسجل مسبقاً أو يرغب في تحديث بياناته القيام بذلك من خلال البرنامج الالكتروني على الموقع الرسمي للجنة على شبكة الإنترنت www.elections.ps.