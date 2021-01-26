وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 10 وفيات و660 اصابة جديدة بفايروس كورونا في الضفة وغزة.

وقالت إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.2%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وتم تسجيل حالتي وفاة في الضفة الغربية "الخليل 2"، قطاع غزة 5 وفيات، مدينة القدس 3.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "سلفيت (22)، نابلس (71)، ضواحي القدس (28)، طوباس (18)، بيت لحم (25)، رام الله والبيرة (76)، طولكرم (13)، قلقيلية (5)، الخليل (22)، جنين (12)، أريحا والأغوار (3)"، قطاع غزة (214)، مدينة القدس (151).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: " سلفيت (19)، نابلس (24)، ضواحي القدس (0)، طوباس (15)، بيت لحم (19)، رام الله والبيرة (49)، طولكرم (20)، قلقيلية (10)، الخليل (24)، جنين (18)، أريحا والأغوار (7)"، قطاع غزة (435)، مدينة القدس (273).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 66 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 16 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.