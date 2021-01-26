مصاب بالسرطان وكورونا.. الأسير فؤاد الشوبكي في حالة خطيرة

وطن: قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، إن الأسير فؤاد الشوبكي (82 عامًا) يمكث في قسم الحجر الصحي بسجن "آيالا" في حالة خطيرة بعد تدهور وضعه الصحي، إثر إصابته بفيروس كورونا.

وأصيب الأسير الشوبكي بالفيروس بعد مخالطته سجانًا كان يقود عربة "البوسطة"، لنقله لأحد المستشفيات الإسرائيلية في الأسبوع الماضي لإجراء عملية في عينيه.

وحمّلت الهيئة، سلطات الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياة الأسير الشوبكي، ولاسيما أنه يعاني من وضع صحي صعب للغاية، فهو يشتكي من سرطان البروستات ومن عدة أمراض في القلب والمعدة والعيون، وبحاجة ماسة لعناية طبية لحالته.

وطالبت الهيئة المؤسسات الحقوقية والقانونية بضرورة تكثيف الجهود والضغط على حكومة الاحتلال، لإطلاق سراح الأسرى المرضى، وكبار السن خصوصًا، والعمل على إرسال لجنة طبية دولية، تتابع الأوضاع الصحية للأسرى في سياق التطورات الكارثية، جراء استمرار انتشار العدوى، وتصاعد الإصابات بين صفوف الأسرى.

وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا بين صفوف الأسرى 290 منذ بداية انتشار الوباء.