محدث | استشهاد شاب بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قرب سلفيت

وطن: أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، نبأ استشهاد الشاب الذي أطلق جيش الاحتلال النار عليه، ظهر اليوم الثلاثاء، قرب سلفيت.

وذكرت الصحة في بيان مقتضب، إن الارتباط المدني الفلسطيني أبلغها باستشهاد مواطن (لم تعرف هويته بعد)، عقب إطلاق الاحتلال النار عليه.

وكان وسائل إعلام عبرية، قد قالت في وقت سابق إن شابا فلسطينيا، استشهد، بعدما إطلق جنود الاحتلال النار عليه، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة "ارئيل" المقامة على أراضي سلفيت.

وزعم موقع 0404 العبري، أن الفلسطيني كان يحمل سكيناً، وهاجم مجموعة من جنود الاحتلال، ما أدى إلى إصابة مجندة، وصفت جراحها بأنها ما بين طفيفة ومتوسطة

ونشر الإعلام العبري، صوراً من مكان الحادث، يظهر فيه جنود الاحتلال وهم يوجهون بنادقهم، تجاه الشاب الذي كان ملقى على الأرض وهو ينزف، فيما لم تُشاهد سيارات الإسعاف الإسرائيلية تقترب من المكان لتقديم الإسعافات الاولية له!

يشار إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية، لم تؤكد خبار استشهاد الشاب حتى اللحظة.