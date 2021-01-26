أول 100 يوم لبايدن: من تغيير سياسات الهجرة التي تبناها ترمب إلى مكافحة COVID-19

كتب مرجان مرجان : سيصعد الرئيس المنتخب جو بايدن إلى البيت الأبيض يوم الأربعاء في مواجهة مجموعة من الأزمات ، من COVID-19 إلى التوترات الوطنية المحيطة بالعدالة العرقية.

١- بدأ بايدن بالفعل في طرح خططه لتوليها.

على مدى الأسابيع العديدة الماضية ، وضع بايدن عدة أشياء يريد القيام بها في أول 100 يوم له في المنصب. وتشمل المقترحات معالجة الوباء ، وعكس سياسات الهجرة المعمول بها في عهد الرئيس دونالد ترامب ، ومعالجة وإصلاح العدالة قوانين الجنائية.

وضع بايدن حزمة إغاثة من مرض كوفيد -19 يأمل أن يمرر عبر الكونجرس في الأسابيع التالية لتوليه منصبه.

تتضمن الخطة البالغة 1.9 تريليون دولار 20 مليار دولار لبرنامج التطعيم الوطني ، و 1400 دولار أمريكي لعمليات التحفيز ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولارًا في الساعة. كما تعهد بايدن بتقديم 100 مليون جرعة من اللقاح خلال أول 100 يوم من إدارته.

قال بايدن عن توزيع اللقاح: "ستكون هذه واحدة من أصعب الجهود التشغيلية التي قمنا بها كدولة على الإطلاق". "سيتعين علينا تحريك الجنة والأرض لتلقيح المزيد من الناس ، وإنشاء المزيد من الأماكن لهم للحصول على اللقاح ، وحشد المزيد من الفرق الطبية للحصول على التلقيح في أذرع الناس."

كجزء من استجابته للوباء ، قال بايدن أيضًا إنه يريد البدء في إعادة فتح المدارس في الأيام المائة الأولى من إدارته. تقترح حزمة الإغاثة الخاصة به 130 مليار دولار لمساعدة المدارس على إعادة فتح أبوابها بأمان.

٢- قال بايدن أيضًا في الإطار الزمني لـ 100 يوم ، إنه سيدعو أيضًا إلى فرض الأقنعة في الأماكن "التي يمكنه بموجب القانون" ، مثل المباني الفيدرالية والطائرات والحافلات.

٣- وفيما يلي بعض المشكلات التي قال بايدن إنه يريد معالجتها في أول 100 يوم له في المنصب:

أ- الاقتصاد والضرائب

قال بايدن إن خطته للإغاثة من COVID-19 ستساعد في "تحفيز الاقتصاد" بمساعدة شيكات تحفيزية بقيمة 1400 دولار ومنح للشركات الصغيرة ومليارات للمدارس لإعادة فتحها ، من بين مقترحات أخرى. وسيقدم خطة التعافي الشهر المقبل خلال خطابه في جلسة مشتركة للكونغرس.

قال بايدن أيضًا إنه سيقترح خطة ضريبية جديدة تتضمن زيادة ضرائب دخل الشركات إلى 28٪. حاليًا ، معدل الضريبة على الشركات هو 21٪ ، والذي تم تحديده بموجب خطة ترامب الضريبية لعام 2017.

وبموجب خطته الضريبية ، قال بايدن إنه لن يرى أي شخص أقل من 400 ألف دولار زيادة الضرائب ، ولكن سيتم فرض ضريبة رواتب للضمان الاجتماعي بنسبة 12.4٪ على أولئك الذين يكسبون 400 ألف دولار أو أكثر. ومع ذلك ، لم يعط الرئيس المنتخب جدولا زمنيا لموعد تقديم تلك الخطة.



ب- تغير المناخ

خلال فترة ولايته ، سحب ترامب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس لعام 2015 ، والتي تركز على أهداف للمساعدة في التخفيف من تغير المناخ.

في اليوم الأول من إدارته ، يخطط بايدن للانضمام إلى الاتفاقية.

قال بايدن إنه في غضون المائة يوم الأولى من إدارته ، يريد استضافة قمة عالمية للمناخ "لإشراك قادة الدول الرئيسية المسببة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم بشكل مباشر لإقناعهم بالانضمام إلى الولايات المتحدة في تحقيق المزيد من الطموح. التعهدات الوطنية ، بما يتجاوز الالتزامات التي تم التعهد بها بالفعل ".

كما تعهد في أول يوم له في منصبه بأنه سيتخذ إجراءات تتطلب "حدودًا صارمة لتلوث غاز الميثان لعمليات النفط والغاز الجديدة والقائمة." وقال إن الهدف هو تطوير "معايير جديدة صارمة للاقتصاد في استهلاك الوقود تهدف إلى ضمان أن تكون نسبة 100٪ من المبيعات الجديدة للمركبات الخفيفة والمتوسطة الخدمة خالية من الانبعاثات وتحسينات سنوية للمركبات الثقيلة".

ج- الهجرة

اتخذ ترامب نهجًا متشددًا للهجرة أدى إلى العديد من السياسات المثيرة للجدل ، بما في ذلك سياسة الفصل بين العائلات على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك ، والتي تم إيقافها منذ ذلك الحين ولكنها استمرت في حالات معزولة.

قال بايدن إنه سيبدأ في التراجع عن العديد من سياسات الهجرة لإدارة ترامب في اليوم الأول.

قال بايدن في وقت سابق إنه سيصدر أمرًا تنفيذيًا في اليوم الأول من رئاسته لإنشاء فرقة عمل فيدرالية للم شمل الأطفال مع والديهم الذين انفصلوا على الحدود. حتى ديسمبر / كانون الأول ، لا يزال 628 من الآباء والأمهات الذين انفصلوا عن أطفالهم على الحدود في عداد المفقودين.

كما واجه ترامب انتقادات بشأن ظروف المهاجرين على الحدود ، وسنَّ حظر سفر للدول ذات الأغلبية المسلمة ، وخفض عدد اللاجئين المسموح لهم بإعادة التوطين في الولايات المتحدة.

قال بايدن في اليوم الأول إنه سيرسل مشروع قانون إلى الكونجرس لتوفير مسار للحصول على الجنسية لـ 11 مليون شخص لا يحملون وثائق في الولايات المتحدة ، كما أنه سيلغي حظر السفر.

في غضون المائة يوم الأولى من إدارته ، قال بايدن إنه سيوقف البناء على الجدار الحدودي على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك عن طريق سحب التمويل.

د- السياسات المتعلقة بأفراد مجتمع المثليين .

تعهد بايدن العام الماضي أنه في الأيام المائة الأولى من إدارته ، سوف يدفع باتجاه تمرير قانون المساواة ، الذي يهدف إلى توسيع الحماية الفيدرالية في مجالات الإسكان والتعليم والائتمان والخدمات لأعضاء مجتمع LGBTQ.

قال بايدن في أكتوبر / تشرين الأول "للمساعدة في تحقيق رؤيتنا للمساواة ، سأجعل سن قانون المساواة أولوية تشريعية عليا خلال الأيام المائة الأولى لي - وهي أولوية يعارضها دونالد ترامب". "هذا ضروري لضمان عدم تمكن أي رئيس في المستقبل من التراجع عن الحقوق المدنية والحماية لأفراد مجتمع المثليين ، بما في ذلك عندما يتعلق الأمر بالسكن."



ح- العدالة العرقية

للتعامل على الصعيد الوطني مع العنصرية المنهجية ، تعهد بايدن بجعل إصلاحات العدالة العرقية والعدالة الجنائية جزءًا رئيسيًا من إدارته.

قال بايدن إنه في أول 100 يوم له ، ملتزم بإنشاء لجنة مراقبة للشرطة الوطنية.

في العام الماضي ، أثار مقتل جورج فلويد ، رجل امريكي من اصول افريقية من مينيسوتا قُتل في حجز الشرطة ، احتجاجات في جميع أنحاء البلاد وحتى في جميع أنحاء العالم. منذ ذلك الحين ، كانت هناك دعوات لإصلاح الشرطة.

قال بايدن في خطاب ألقاه الصيف الماضي: "لطالما اعتقدت أننا بحاجة إلى شرطة مجتمعية حقيقية. ونحن بحاجة إلى كل قسم شرطة في البلاد لإجراء مراجعة شاملة لتوظيفهم وتدريبهم وممارساتهم في الحد من التصعيد". "وعلى الحكومة الفيدرالية أن تمنحهم الأدوات والموارد التي يحتاجونها لتنفيذ الإصلاحات".