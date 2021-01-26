مصطفى البرغوثي : الوضع خطير والحملة العالمية ضد التمييز العنصري الاسرائيلي في اللقاحات تتصاعد

رام الله - وطن: قال د. مصطفى البرغوثي الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ان الحملة العالمية ضد "طب الابرتهايد" و التمييز العنصري الاسرائيلي في تقديم اللقاحات وحرمان الفلسطينيين منه تتصاعد وانضم لها أمس عدد من اعضاء الكونغرس الامريكي .

وأكد البرغوثي ان هذه الحملة كسرت قرار الاحتلال بمنع المطاعيم عن الأسرى والأسيرات و اجبرت فعليا الاحتلال على البدء بتقديم اللقاحات لهم، غير ان الخطر الأكبر ما زال قائما ما دام الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة محرومون من الحصول على المطاعيم و مع تنكر اسرائيل كقوة احتلال للقانون الدولي الذي يلزمها بتوفير اللقاح لكل من يعيش في الأراضي التي تحتلها أو تحاصرها كقطاع غزة و الضفة الغربية.

وشدد البرغوثي على أهمية استمرار الحملة للحصول على التطعيمات للفلسطينيين بسرعة في ظل نشوء وضع خطير يطعم فيه كل الاسرائيليين ويحصلون على المناعة ويحرم فيه اكثر من خمسة ملايين فلسطيني في الأراضي المحتلة من المطاعيم ويترافق ذلك مع وصول انواع أشد شراسة من الفيروس لدولة الاحتلال يسهل انتقالها للفلسطينيين عبر المستوطنين وجنود الاحتلال ومن خلال أماكن العمل في الداخل المحتل.