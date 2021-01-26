مواجهات في طوباس وتياسير واعتقال شاب من مخيم بلاطة

وطن: أصيب عدة مواطنين خلال مواجهات اندلعت في مدينة طوباس بعد اقتحامها من قبل قوات الاحتلال سمع خلاله اصوات كثيف للرصاص وقنابل الغاز والصوت .

وافادت مصادر محلية أن 14 إصابة بالاختناق سجلت في المدينة ببنها اصابات نقلت للمشفى.

واقتحمت آليات الاحتلال ايضا بلدة تياسير المجاورة والتي تم نصب حاجز على مدخلها.

كما اقتحمت دوريات الاحتلال مدينة البيرة وتمركزت في المنطقة المقابلة المستوطنة "بسيجوت".

واعتقل الاحتلال الشاب محمد عبد الكريم حشاش من مخيم بلاطة شرقي نابلس بعد تحطيم مدخل المنزل والعبث بمحتوياته.

يشار إلى أن شقيقه اسلام يقبع بالاسر ومحكوم اربع سنوات ونصف.

يتبع..