رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد المطورين العقاريين في فلسطين يلتقون رئيس سلطة الأراضي

وطن: التقى وفد من اتحاد المطورين العقاريين في فلسطين ممثلاً برئيس مجلس الإدارة المهندس علاء ابو عين، اليوم الأثنين ٢٥/١/٢٠٢٠، رئيس سلطة الاراضي محمد غنام، وذلك في مقر سلطة الأراضي الفلسطينية في رام الله.

وقد شارك في الاجتماع أعضاء مجلس إدارة اتحاد المطورين الفلسطينيين الحاج ضرغام النبالي، ومحمد فلنة، وطارق العبيدي، وناجح القاضي، ومدير الاتحاد م.كمال دعيبس.

في البداية، هنأ المهندس أبو عين وأعضاء مجلس الإدارة الاستاذ محمد غنام على منصبه الجديد، متمنيين له التوفيق في مهامه الجديدة.

واستعرض أبو عين أهداف الاتحاد ومراحل نشأته منذ عام ٢٠١٢، مشيرا إلى التداخل في عمل اعضاء الاتحاد من مستثمرين ومطورين عقاريين في فلسطين مع سلطة الاراضي، وأهمية التعاون المشترك لتسهيل عمل المطورين في ما يتعلق بالمعاملات المختلفة مع سلطة الاراضي، وذلك لتخطي العقبات والصعوبات التي تواجه الاعضاء في اتمام معاملاتهم كالمدة الزمنية الطويلة التي تحتاجها ، بالاضافة الى عدد من المطالب التي يطمح الاتحاد لايجاد تسهيلات بخصوصها.

من جانبه رحب الاستاذ غنام بالوفد وابدى تفهما لهذه المطالب واعداً بتقديم ما يمكن لتسهيل معاملات المطورين عبر عقد وتطوير الشراكاتمع القطاع الخاص وذلك بتوجيهات من رئاسة الوزراء.

كما وأشار عضو مجلس الادارة طارق العبيدي الى التطور الحاصل في اداء سلطة الاراضي وكفاءة انجازها للمعاملات مؤكداً ان معاملات الافراز في غالبيتها تتبع للمطورين في القطاع العقاري، مما يتطلب تقديم التسهيلات خاصة في الوقت اللازم لاتمامها.

وفي نهاية الاجتماع، اتفق الطرفان على استكمال التعاون وتطويره عبر اتخاذ الاجراءات اللازمة في سبيل تحقيق مطالب واحتياجات المطورين العقاريين الفلسطينيين.