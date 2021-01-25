أحكام و"إداري" وتمديد اعتقال وإفراجات وثلاثة أسرى يدخلون أعواماً جديدة

وطن: حكمت محكمة الاحتلال العسكرية، اليوم، على الأسير قصي ربيع مرعي من جنين بالسجن الفعلي لمدة 18 شهراً، إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 5 آلاف شيكل، وعلى الأسير محمد أبو هشهش من مخيم الفوار، جنوب الخليل، بالسجن الفعلي لمدة 3 سنوات وغرامة مالية قيمتها 7000 شيكل، وهو شقيق الأسرى محمود وأحمد ومجدي وسراج أبو هشهش.

وحوّل الاحتلال الفتى أمل معمر عرابي (16 عامًا) من مخيم الجلزون في مدينة رام الله إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر، علمًا أنه يعاني من وضع صحي صعب، وهو بحاجة إلى متابعة صحية خاصة، وأعادت سلطات الاحتلال اعتقاله قبل عدة أيام بعد الإفراج عنه بفترة وجيزة.

وأصدرت المحكمة قراراً بالاعتقال الإداري بحق الأسير المقداد عمر القواسمة من الخليل لمدة 4 أشهر، فيما مددت توقيف الأسير محمد ثائر أبو عليا من بلدة المغير برام الله لمدة أسبوع بذريعة استكمال التحقيق، كما مددت توقيف الأسير بهاء أبو بكر من بلدة يعبد بمحافظة جنين حتى تاريخ 1/ 3/ 2021، والشاب المقدسي أمير المالكي حتى الأحد المقبل.

ومددت توقيف الطالب في جامعة الخليل حسين أبو شيخة حتى تاريخ 25/ 2/ 2021، وكذلك الأسير أحمد أبوصبيح من بلدة بيت حنينا بمدينة القدس حتى يوم الثلاثاء المقبل، والأسير عمر أبو الهوى حتى تاريخ 6/ 4/ 2021 وهو معتقل منذ شهر ونصف الشهر.

كما مددت توقيف الأسير ناصر عبد اللطيف البرغوثي من بيت ريما برام الله حتى تاريخ 1/ 3/ 2021، وهو معتقل منذ 6 أشهر، والأسيرين الشقيقين جهاد وعيسى الطيطي من الخليل حتى تاريخ 10/ 2/ 2021.

وأفرج الاحتلال عن الأسير عبد الله قاسم راغب السعدي (22 عامًا)، من مخيم جنين، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة 42 شهرًا، والأسير وجيه الخطيب من مخيم قلنديا بعد اعتقالٍ دام 3 أعوام والأسير علي محيي الدين فخري طقاطقة من قرية أم سلمون بعد قضائه 20 شهراً في الأسر.

من جهة أُخرى، دخل اليوم ثلاثة أسرى أعواماً جديدة في سجون الاحتلال.

فقد دخل الأسير جواد زياد عبد المعطي شلختي (36 عامًا)، من سكان محافظة نابلس، عامه الـ20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 25/ 1/ 2002، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

كما دخل الأسير حسن أحمد حسن البرغوثي (37 عامًا)، من سكان محافظة رام الله، عامه الخامس عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 25/ 1/ 2007، وهو محكوم بالسجن 21 عاماً.

ودخل كذلك الأسير نشأت محمد زرعي أبو روك من منطقة خراعة، شرق خانيونس، عامه الرابع منذ اعتقاله عام 2017، علماً أنه محكوم بالسجن خمس سنوات.