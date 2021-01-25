بلاد العم سام والذي لا تعرفه عنها..سرد سيرة ذاتية وحضارة بلاد





كتبت: هند زيتوني

كاتبة سورية



(El Norte) كان عنوانَ الفيلم الأولِ الذي رأيتُه في المعهد الأمريكي لتعليم اللغة الإنكليزية للأجانب، فورَ وصولي لبلادِ العم سام. كان يتحدَّثُ عن الهنود (المايان) Indian Mayan الذين نجَوا من مجزرةِ الجيش الغواتيمالي وقرروا أن يبدؤوا حياةً جديدةً في أمريكا. كان من المستحيل أن تتابعَ الفيلمَ دون أن تذرفَ الدموع.

حاول الهنودُ الدخولَ إلى بلاد العم سام، عن طريق المكسيك كلاجئينَ غيرِ شرعيين، ليواجهوا الموت، المصاعب والمحاكمة. بعد انتهاء الفيلم، وضعَ لنا المدرّس مايكل نشرة الأخبار كانت النشرة عن غزو صدام للكويت لنتعلم لغة السياسة.

وقد عرف بأنني عربية، نظر إليّ وقال ممازحاً: (أنتم تتقاتلون في بلادكم ويغزو بعضُكم بعضاً ثم تستنجدون (باليانكيز) أي الأمريكان. اليانكيز كانت تلك أوَّلَ كلمةٍ تعلَّمتُها. في ذلك الوقت كان يُلّمِّحُ بأنّ الجيشَ الأمريكيَّ يتأهَّبُ لطردِ صدَّام من هناك.

كنتُ أفكِّرُ سراً بيني وبينكم بأنهم ربّما هم من دفعوه ليحتلَّ الكويت أو أعطَوهُ الضوءَ الأخضر ليفعلَ ذلك. ولكنني آثرتُ الصمتَ، لأنني كنتُ لاجئةً غريبةً لا تتقنُ الإنكليزية كثيراً. جئتُ لأبحثَ عن مكانٍ آمنٍ أستقرُّ فيه. أما الآن وبعدَ الحرب... أصبحَ السوريّون في موقفٍ لا يُحسَدونَ عليه فقد ازدادَ الوضع سوءًا.

جلسْنا في الصَّفّ، كنّا من جنسيَّاتٍ متعدِّدة من جميعِ أنحاء العالم. جلسَ أمامي رجلٌ كهلٌ من بورتوريكو سألني من أيِّ بلادٍ أتيت؟ قلت له: الميدل إيست. هتفَ على الفور بلكنةٍ إنكليزية ثقيلةٍ ومكسَّرة: أووو الميدل إيست ( too much problem) كان الله بعونكم، لديكم مشاكلُ كثيرةٌ في بلادكم. حروبٌ طاحنةٌ لا تتوقَّف.

طبعاً كانت هناك حربُ اليمن السعيد (الذي لم يعرفِ السعادة في حياتِه) وحربُ العراقِ على الكويت وحربُ لبنانَ الطائفية التي امتدَّتْ لسنواتٍ عديدة. فهم يتابعون الأخبار.

لم أتفوَّه بكلمة... ولكنني ابتسمتُ من تلك اللهجة.

في بلادِ العمِّ سام تُصهرُ الأجناسُ المختلفةُ في بوتقةٍ تسمَّى ( The melting pot) حيث تتلاحمُ الأعراقُ والأديانُ لا فرقَ بين أوربي، عربي، أو أفريقي. بورتوريكي، صيني أو صومالي. القانونُ يُطَبَّقُ على الجميع وعندَ ارتكابِ أي خطأ يذهبُ الجاني إلى المحاكمة بغضِّ النَّظرِ عن مركزِهِ أو مهنتِه.

بعد فترةٍ من الزمن... تلاحظُ أن تلك السحناتِ المختلفة تتشابهُ فهي تجتمعُ تحتَ خيمةِ الإنسانية، تعملُ ليلَ نهار... وتعرقُ من أجلِ جَنْيِ المال، والعيشِ الكريمِ الذي حُرمَتْ منه في بلادها.

أذكرُ تماماً حين سألتُ أحد المكسيكان لماذا تركتَ بلادَك فأجابَني: الذي أجنيهِ هنا في يومٍ واحدٍ لا أجنيه في بلادي حتى لو عملتُ لمدَّة شهرٍ كامل. هنا الفرصُ مفتوحةٌ للجميع.

البشرُ هنا تعارفوا، أحبُّوا... عشقوا، تناسلوا، وتخالطتْ أنسابُهم ودماؤهم: وبنوا هذه الحضارةَ العظيمة... فكان الأطبَّاءُ العرب... والهنودُ الذين يسيطرونَ على التكنولوجيا والكمبيوتر وهناك الكثيرُ من المصريَّينِ العاملين في (ناسا). والمهندسين والمكتشفين أو المخترعين إنها بلادُ العلم ولكلِّ مجتهدٍ نصيب.

إنها بلادُ الحريَّةِ تعتنقُ ما تحبُّ من الأفكار أو الأديان، ترتدي الملابسَ الفاضحة أو السَّاترة من الرأسِ إلى أخمصِ القدمين. ولا أحدَ ينظرُ لأحد. بإمكانِكَ أن تكونَ مسلما، مسيحيّاً أو حتَّى ملحدا. هنا لا توجدُ صورٌ لزعماءَ أو رؤساءَ على الجدران ولا تماثيلَ يركعُ لها الشعب ولا مخبرينَ يمشونَ خلفَك ليحصوا كم مرَّةً تتنفس!

الذي يتذوَّقُ الحرية... من الصَّعبِ أن يعودَ للسجنِ الذي كنّا نعيشُ فيه.

في بدايةِ التسعينات عندما كنتُ أقيمُ بالقرب من جامعة نيو مكسيكو أو UNM حيث تدخَّلَ الجيشُ الأمريكيُّ لتحريرِ الكويت. كنتُ أذكرُ جيداً بأن أغلبَ الشعب الأمريكي كان ضدَّ هذا التدخل. في بداية شهر أوغست خرجَ طالبٌ من الجامعة وخلعَ ثيابَه بالكامل ووقفَ في نصفِ ساحةِ الجامعة وقال جملتَه الشهيرة:

"I have nothing to hide but my government has everything to hide."

بمعنى: (ليس لديّ ما أخفيه ولكنَّ حكومتي تخفي عنا كلَّ شيء). بعد دقائق جاءتِ الشُّرطةُ وألقتِ القبضَ عليه بتهمةِ التَّعرِّي أو المظهرِ غير اللائق والذي يسمُّونَهIndecent exposure لأن ذلك ممنوع في البلاد؛ أن تظهرَ عارياً تماماً. سألتُ نفسي لو تعرَّى أحدُهم في بلادِنا وصرخَ بنفسِ الطريقة هل سيبقى على قيدِ الحياة هو ومدينتُه؟ حتى أن الدستورَ الأمريكي يبيحُ لأيِّ شخصٍ مقيمٍ ولديه جنسيّة أمريكية، أن يحرقَ العلمَ الأمريكي مثلاً في الداونتاون ولا يستطيعُ أحدٌ القبضَ عليه.

كنت معجبةً بتلك الحريةِ التي يمتلكُها الفردُ ليعبِّرَ عن رأيه، الطالبُ يدخلُ إلى الجامعة ويحصلُ على إعانة مالية ليكملَ دراستَه وأحياناً يأخذُ منحةً دراسيةً كاملةً لو كان متفوِّقاً. وتعملُ الحكومةُ في البداية... لتأمينِ الغذاءِ الكاملِ للأمِّ الفقيرة من حليبٍ وسيريال وزبدة الفستق والعصير لتضمنَ أنها ستنجبُ طفلاً معافى وسليماً من الأمراض. كما تؤمن لها الرِّعايةَ الطبِّيَّةَ والأدويةَ اللَّازمة بما يدعونَه كلُّ الذين يعملون يجبُ أن يدفعوا ضريبةً للحكومة... لتضمنَ لهم المدارسَ الجيدةَ المجَّانية والجامعات، والحدائق، والمكتباتِ الكبيرةَ والشوارعَ النظيفة.

يبدأُ الفردُ بالعمل عندما يبلغُ السادسةَ عشرةَ من عمرِه كعملٍ جزئيٍّ في (كوفي شوب) أو مطعم ليحصلَ على مصروفه. ليتعلمَ الاعتمادَ على نفسه. وعندما يكبرُ ويتقاعدُ لا يجلسُ في البيتِ مطلقاً إما يعملُ كعملٍ جزئيّ ((part time job، أو يذهبُ ليلتحقَ بالأعمالِ التطوعية (volunteers ) حيثُ من الطبيعيِّ جدَّاً أن ترى امرأةً قد بلغتِ الثمانينَ من عمرِها لتعملَ في المستشفى لترشدَ الناسَ وتساعدَهم أو لتساعدَ كبارَ السّنِّ المرضى.

إنها منظومةٌ ساحرة، ويجبُ أن أعترفَ لكم؛ إنه كوكبٌ فريدٌ بغضِّ النظرِ عن السِّياسةِ الأمريكيةِ الجائرةِ التي يكرهها الجميع وبغضِّ النظرِ عن ملايين القتلى الذين تسبَّبتْ بإبادتهم في الحروبِ المتنوعة... ولكنْ- للأسف- شعبُها من أكثر الشعوبِ المتطورة في العالم.

بلدُ العلمِ والاختراعاتِ العديدة، النظافة، الترتيب، الجمال والسياحة. تمنحكَ العيشَ الكريم، تفتحُ أبوابَ الفرص والنجاح أمام الجميع بغضِّ النظر عن جنسياتهم، ألوانهم ودياناتهم. إنها بلادُ العم سام.

يوجدُ في كاليفورنيا وحدها ملايين العراقيين الذي يتركز معظمهم في كاليفورنيا وخاصة في مدينة (Elcajon) التي تسمى أيضاً مدينةَ الصندوق. في سان دييغو وأغلبُهم من الأثرياء أسَّسوا المحالَّ التجارية وأماكن السكن وغيرها من التجارة.

كنت أستغربُ كثيراً من وجودِ المشرَّدين وخاصةً في مدينةِ سان دييغو الدافئة التي أزورُها كل عام لزيارة عائلتي. وكنت أسألُ نفسي كيف يصبحُ الإنسان مشرداً بلا مأوى، بلا سقفٍ يحميه من حرارة الشمس وبرد الشتاء؟

إنه لمنظرٌ طبيعيٌّ في منطقة (مشن ڤالي) أن تجدَ متشرداً قربَ محطةِ الوقود مثل 711/ أو Vons يجلسُ في سيَّارتِه ومعه كلبُه ويحملُ (الآي فون) هو متشرِّدٌ من نوعٍ متطوِّرٍ قليلاً عن المتشردينَ في بلادنا. وقد وضعتِ الحكومةُ الأمريكية، وصلاتِ الكهرباءِ لشحنِ الهواتف وعلَّقتْها على كلِّ الأشجار لشحن الجوالات.

في مشروع الداونتاون الخيري كنتُ أذهبُ مع الجاليةِ المسلمة لتوزيعِ الطعام وفراشي الأسنان والمناشفِ للمتشردين والذين يدعونَهم هناك بالـ ( homeless)، كانوا يفرحونَ كثيراً عندما يروننا ويحيّوننا بتحيَّةِ: (السلام عليكم).

ولقد عرفتُ بعد فترة بأن الإنسان ينتهي بالتّشرُّد إما بسببِ تعاطي المخدرات أو يفقدُ عقلَه عندما يعودُ من الحرب وقد رأى مشاهدَ القتل والموت. و يخوضون حروباً إما لأنهم يتطوعون في الجيش لعدم متابعةِ العِلم ونيلِ الشَّهادةِ الجيدة، أو الذهابِ للقتال حباً بسفكِ الدِّماء.

كانت لجارتي الثريَّةُ التي تسكنُ بقربي ابنةٌ متشردةٌ ثم تزوَّجتْ من شخصٍ يدمنُ على الخمر والمخدرات. وعندما طلبتِ المساعدةَ من والدتِها بعد أن خضعتْ للعنفِ والضرب، رفضتِ الأمُّ مساعدتَها وطردتْها من المنزل. التفكُّكُ الأسريُّ وسيطرةُ حبِّ المادة قد توثِّرُ على المجتمع والعائلة. هي حالةٌ تتكرَّرُ في المجتمع الأمريكي الرأسمالي وشاهدتُها بأمِّ عيني. وكُتب عنها في الجرائد.

ولكنّ هذا المجتمعَ المتطوِّرَ حريصٌ جداً على أبنائه فهو يقومُ بتعليمِهم وتهيئتهِم للعملِ في سنٍّ مبكِّرة جداً. عندما مارستُ مهنةَ التَّدريسِ في (اورلاندو) كان عليَّ أن أقومَ بحضورِ ساعاتٍ معينة للمراقبة في المدارس من أجل الخبرة. دخلتُ أحدَ الصُّفوف الأمريكية لحضورِ درسٍ لطلاب الصف الثامن كان المدرِّسُ يشرحُ للطلاب كيفيةَ التصرف في مقابلة العمل ويشرحُ للتلاميذ حركاتِ الجسم بما يسمونه Body language حيث لا يُستحسَنُ أن تهزَّ يدك وقدمك وأنت تتحدّث. وأن تصافحَ بشكلٍ جيِّد وبيدٍ مشدودة، وأن تنظر في عيني الإنسانِ الذي يتحدَّث معك. كل ذلك جعلَني مذهولةً تماماً أمام أشياءَ أسمعُ بها للمرةِ الأولى في حياتي. كنت شابّةً مقبلةً على الحياة.

الشباب والشابات من الأمريكان، أصدقاء أولادي وبناتي الذين يزوروننا باستمرار ويجلسون على موائدنا العامرة في رمضان، يحبون طعامنا كثيراً، ويحتسون معنا الشايَ والقهوةَ العربية، يقولون لنا: أنتم من أجملِ الناسِ الذين تعرفنا عليهم بحياتنا ونحن نحزنُ من أجلِ الدعايات الكاذبة التي تروِّجُ لها الميديا بأشكالِها وتشوِّهُ صورةَ العرب بأنهم متخلفون وما زالوا يركبون الجمال. ومن هنا جاءت كلمة (Camel jocky). وهي كلمة يردِّدُها العنصريُّون أو red neck أحياناً وخاصةً بعد الحادي عشر من أيلول.

نجح أولادي وحصلوا على أعلى المراتب وسبقوا كل أصدقائهم الذين يدعونهم باليانكيز. وكان المدرسون يعتزون بهم كثيراً.