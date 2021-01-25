مجلس الوزراء يوافق على منح خصم على أقساط وثائق تأمين المركبات العمومية وحافلات النقل العام بنسبة 15%

وطن: قرر مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية التي عقدت اليوم في رام الله، الموافقة على منح خصم على أقساط وثائق تأمين المركبات العمومية وحافلات النقل العام بنسبة 15%.

ووافق المجلس على إعفاء المحطات الإذاعية والتلفزيونية المحلية من رسوم التراخيص عن عام واحد.

وصادق المجلس على قرار وزير الحكم المحلي بشأن تعيين لجنة لتسيير أعمال بلدية حزما في محافظة القدس.

وقرر تشكيل لجنة خاصة لمشروع بناء محطة توليد الكهرباء في جنين لمراجعة اتفاقية شراء الطاقة وملاحقها.

ووافق على المرحلة الثانية بقيمة لتنفيذ أعمال إضافية ضمن برنامج المياه والصرف الصحي الطارئ- في قرى شمال غرب نابلس وبلدة قبلان، بتمويل من بنك التنمية الألماني.

وفي مستهل الجلسة، قال رئيس الوزراء، د. محمد اشتية،من جهة أخرى، "ندرس مع الجانبين الأردني والإسرائيلي إغلاق الجسور لمنع تفشي فيروس كورونا المتحوّر وانتشاره".

وفي ملف الانتخابات، أشار رئيس الوزراء إلى أنه التقى منذ يومين مع نحو 50 من سفراء وقناصل الدول العربية والأجنبية، كما تحدث مع منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط النرويجي تور وينسلاند، وطلب منهم التدخل لتسهيل إجراء الانتخابات بما في ذلك القدس، مشيرًا إلى أنه ناقش معهم متطلبات إنجاح هذه الانتخابات وارسال مراقبين دوليين.

كما وأدان رئيس الوزراء إرهاب المستوطنين المنظم، مطالبا دول العالم بوضع أسماء هؤلاء الإرهابيين على قوائم الإرهاب ومنعهم من الحركة والسفر.