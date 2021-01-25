نقابة الصحفيين تدعو الصحفيين للمشاركة الواسعة وتكثيف التغطية لفعاليات نقابة المحامين

وطن: دعت نقابة الصحفيين الى المشاركة الواسعة والفاعلة في الاعتصام الاحتجاجي المقرر يوم غد الثلاثاء أمام مجمع المحاكم في البيرة، وحثت النقابة كافة الصحفيين ووسائل الاعلام الى تكثيف التغطية الإعلامية لهذا الاعتصام وكافة الخطوات والفعاليات التي تنظمها نقابة المحامين رفضاً للقرارات بقانون التي تمس السلطة القضائية ومبادئ عملها وتفقد الجمهور ثقته بميزان العدالة، مما يؤدي الى اتساع نطاق الجريمة وأخذ الحق باليد، والإخلال بالسلم الأهلي.

وأكدت النقابة انحيازها المطلق لمطالب وخطوات الزملاء في نقابة المحامين، وكافة الأصوات المطالبة باستقلال القضاء وضمان نزاهته، والى العودة الى نصوص وروح قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002، ورفض أي تداخل في عمل واختصاصات السلطات الثلاث.

واعتبرت النقابة أن الصحفيين الباحثين عن العدالة ورفع سقف الحريات، بما فيها حرية العمل والأداء الصحفي، والذين مثل العشرات منهم أمام القضاء خلال السنوات الماضية، هم أكثر حاجة لقضاء مستقل نزيه يحتكم للقانون، ويستند للمواثيق والأعراف الدولية.

وأشارت النقابة الى أن نافذة الأمل التي فتحت عبر الدعوة للانتخابات، تتطلب تهيئة كل الظروف والعوامل الضامنة لنجاحها، بما فيه مزيداً من إشاعة الحريات ورفع سقفها، وضمان نزاهة وحيادية محكمة الاختصاص بالانتخابات، والمحاكم الأخرى المخولة بالنظر في القضايا الانتخابية.