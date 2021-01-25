محكمة "عوفر" تصدر أمراً بالاعتقال الإداري 6 أشهر بحق الطفل "أمل عرابي نخلة"

وطن: أصدت محكمة "عوفر" العسكرية للاحتلال، اليوم الإثنين، أمراً بالسجن الإداري 6 أشهر، بحق الطفل أمل عرابي (16 عاماً).

وفجر الخميس الماضي، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، بيت عائلة الزميل معمر عرابي في مدينة رام الله، وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته، قبل أن تقوم باقتياد ابنه الأصغر أمل، مكبّل اليدين، وذلك بعد نحو 40 يوماً من الإفراج عنه.

يُشار إلى أن أمل عرابي، أسير محرر، قامت قوات الاحتلال باعتقاله، بداية شهر نوفمبر/تشرين ثاني العام الفائت، ثم أصدرت محكمة الاستئناف العسكريّة في "عوفر" قراراً بالإفراج عنه نظراً لوضعه الصحي وصغر سنّه، بعد حوالي 40 يوماً من الاعتقال والتوقيف، بعد حملة واسعة من التضامن قامت بها مؤسسات حقوقية وإنسانية.

وأمل، هو الشقيق الأصغر للأسير أسامة، المعتقل منذ شهر يناير/كانون ثاني 2020، والذي يقضي حكماً بالسجن الفعلي لمدة 16 شهراً.