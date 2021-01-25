اشتية: ندرس إغلاق الجسور لمنع تفشي فيروس كورونا المتحوّر وانتشاره

وطن: أوضح رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، إن مجلس الوزراء سيناقش خلال جلسته الأسبوعية، قضايا متعلقة بخصومات لصالح المركبات العمومية وحافلات النقل العام، وإعفاء وسائل الإعلام من الرسوم الضريبية المستحقة عليها.

وأضاف اشتية في كلمه له بمستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، بأن المجلس سيناقش مشروع قانون الاتصالات ومشروع قانون لإدارة أراضي الدولة.

من جهة أخرى، قال اشتية "ندرس مع الجانبين الأردني والإسرائيلي إغلاق الجسور لمنع تفشي فيروس كورونا المتحوّر وانتشاره".

إضافة إلى مناقشة "كهرباء جنين وشبكات المياه والمجاري للعديد من القرى ومشروع قانون الاتصالات ومشروع قانون لإدارة أراضي الدولة".

وفي ملف الانتخابات، أشار رئيس الوزراء إلى أنه التقى منذ يومين مع نحو 50 من سفراء وقناصل الدول العربية والأجنبية، كما تحدث مع منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط النرويجي تور وينسلاند، وطلب منهم التدخل لتسهيل إجراء الانتخابات بما في ذلك القدس، مشيرًا إلى أنه ناقش معهم متطلبات إنجاح هذه الانتخابات وارسال مراقبين دوليين.

كما وأدان رئيس الوزراء إرهاب المستوطنين المنظم، مطالبا دول العالم بوضع أسماء هؤلاء الإرهابيين على قوائم الإرهاب ومنعهم من الحركة والسفر.