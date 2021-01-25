الصحة: تسجيل 5 حالات وفاة و 470 اصابة بفايروس كورونا في غزة والضفة باستثناء القدس

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الإثنين، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.3%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وتم تسجيل 5 حالات وفاة في الضفة الغربية " طوباس 2، قلقيلية 2، بيت لحم 1".

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: " سلفيت (17)، طولكرم (39)، نابلس (64)، ضواحي القدس (18)، طوباس (12)، أريحا والأغوار (8)، رام الله والبيرة (70)، بيت لحم (14)، الخليل (23)، قلقيلية (4)، جنين (11)"، قطاع غزة (190).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: " سلفيت (20)، طولكرم (48)، نابلس (95)، ضواحي القدس (0)، طوباس (4)، أريحا والأغوار (6)، رام الله والبيرة (51)، بيت لحم (40)، الخليل (19)، قلقيلية (8)، جنين (26)"، قطاع غزة (412).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 61 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 12 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.