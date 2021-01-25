شركة حضارة للاستثمار التكنولوجي تطلق حملة جديدة تحت عنوان "أحلى الاوقات "

وطن: أطلقت شركة حضارة للاستثمار التكنولوجي وهي احدى شركات مجموعة الإتصالات الفلسطينية اليوم حملة جديدة تحت اسم " أحلى الاوقات " ، استهدفت بها المشتركين الحاليين والجدد في الضفة الغربية، حيث تقدم للمشترك جهاز "حضارة TV بالتقسيط" بالإضافة الى عرض مميز على سعر الإشتراك الشهري على باقات حضارة TV.

وتحدث يوسف الخطيب مدير دائرة التسويق في شركة حضارة عن الحملة قائلاً: “ أحلى الاوقات " تمنح المشتركين عرض بمميزات تنافسية ، حيث يحصل المشترك على اشتراك بسعر 65 شيقل شهرياً على سرعة 16 ميجا بالإضافة الى حصوله على جهاز حضارة TV بسعر مميز جداً مع تقسيط لمدة 15 شهر.

في ذات السياق أشاد "الخطيب" بجهاز حضارة TV قائلاً: إن "حضارة TV" يعد من أفضل وأكثر الأجهزة تطوراً في فلسطين وهو الأسهل والأسرع والأذكى ، ويتميز بمحتوى شيق وممتع يلبي كافة تطلعات العائلة الفلسطينية لقضاء أحلى الاوقات في المنزل، حيث يضم مجموعة متنوعة من التطبيقات التفاعلية، أهمها تطبيق الأفلام والمسلسلات والقنوات الذي يتميز بواجهة عصرية وسهلة تتيح للمستخدم التنقل بين محتويات التطبيق بكل سلاسة باستخدام ريموت حضارة TV.

مضيفاً أن منصة حضارة TV تتيح للجميع مزيداً من الحرية في اختيار المحتوى الذي تم تصنيفه لمشاهدته بسهوله تامه وكل حسب تفضيلاته بدون اي عائق زماني او مكاني مثل: (الاخبار ,المسلسلات , الافلام , الرياضة , الاطفال, الدراما, الاكشن , التعليمية..) . كما يتيح فرصا واسعة لكل فرد من أفراد العائلة للمزيد من التطبيقات والبرامج الترفيهية والثقافية.

يذكر أن بإمكان المشتركين الحاليين والجدد الاستفادة من مزايا حملة "أحلى الاوقات "من خلال التوجه بزيارة أحد معارض حضارة الرئيسية المنتشرة أو موزعيها المعتمدين في الضفة الغربية أو من خلال الاتصال على 1700100100، و للمزيد من التفاصيل عن الحملة يمكن زيارة موقع حضارة الالكتروني على الرابط (https://www.hadara.ps/campaigns ).