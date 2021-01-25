الاحتلال يسلم إخطارات بوقف البناء في عدة منشآت في الأغوار الشمالية

وطن: سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إخطارات بوقف البناء في عدة منشآت بخربة الميتة بالأغوار الشمالية.

وقال رئيس مجلس قروي المالح مهدي دراغمة، إن قوات الاحتلال اقتحمت الخربة، وسلمت 15 إخطارا بوقف البناء في منشآت لعدد من العائلات.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت الخربة أمس، وأخطرت المواطن خالد علي سلامة الفقير بوقف البناء في منشأة يملكها، إضافة لتصوير كافة مساكن المواطنين فيها.

وفي خربة يرزا، أخطرت سلطات الاحتلال كرفانين سكنيين بالهدم خلال 96 ساعة، يعودان للمواطنين رامي نعيم حافظ مساعيد، وحافظ نعيم حافظ مساعيد.