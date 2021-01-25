الاحتلال يعزل الأسيرة المقدسية نوال فتيحة داخل زنازين "الدامون" بظروف صعبة

وطن: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عزلت الأسيرة المقدسية نوال فتيحة داخل زنازين "الدامون" بظروف صعبة.

وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم الاثنين، أن سجاني "الدامون"، اقتحموا غرفة الأسيرة فتيحة، وقاموا بسحبها، وقيدوها بالأصفاد ونقلوها إلى الزنازين، وبعدها أغلقوا القسم جميعه لساعات طويلة واستولوا على بلاطات الطبخ، مضيفة أن الأسيرات أرجعن وجبة الإفطار، احتجاجا على الإجراءات العقابية بحقهن.

وأشارت إلى أن الأسيرة فتيحة تقبع حاليا داخل زنازين العزل الانفرادي، برفقة الأسيرة فدوى حمادة، والتي مر على عزلها أكثر من شهرين، حيث تقبع كلتاهما داخل زنزانة ضيقة عتمة رائحتها كريهة، لا تصلح للحياة الآدمية، وفيها كاميرات مراقبة على مدار الساعة، تحرمهما أي نوع من الخصوصية، إضافة إلى سوء الطعام المقدم لهما كماً ونوعا.

يشار إلى أن الأسيرة فتيحة (19 عاما)، من بلدة سلوان في القدس المحتلة، اعتقلت في 21 شباط/ فبراير من العام الماضي، ولا زالت موقوفة حتى الآن.