لأول مرة منذ شهور: لاوفيات بكورونا في قطاع غزة

وطن: أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الاثنين، عدم تسجيل أي حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية، وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة منذ تفشي فيروس كورونا في القطاع منذ أشهر.

وأجرت وزارة الصحة، 1865 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، فيما سجلت ( 190 ) اصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 412 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين 49834 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 4984 حالة، واجمالي المتعافين 44378 حالة، فيما وصل اجمالي الوفيات 508 حالة وفاة.

أما اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 108 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 54 حالة.