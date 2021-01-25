الاحتلال يمنع لجنة اعمار الخليل من استكمال ترميم الحرم الابراهيمي

وطن: منعت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، لجنة اعمار الخليل من استكمال اعمال الترميم والصيانة في الحرم الابراهيمي الشريف.

وقال مدير الحرم الابراهيمي ورئيس سدنته الشيخ حفظي ابو سنينة إن قوات الاحتلال منعت موظفي لجنة الاعمار من استكمال اعمال الترميم بالحرم التي تشمل "اعمال صيانة وترميم على سطح الحرم، وطلاء الجدران، وتنظيف الحجر بالشيد، والنقوشات الإسلامية التاريخية" وغير ذلك من الاعمال الفنية، بحجة عدم حيازتهم على تصريح خاص بذلك من الجهات المختصة في حكومة الاحتلال.

واشار الى ان العمل داخل الحرم الابراهيمي من صلاحيات وزارة الاوقاف والشؤون الدينة بالتنسيق مع لجنة الاعمار، وأن هذا الاجراء يأتي في إطار محاولات الاحتلال ومستوطنيه فرض سيطرتهم واحكام هيمنتهم على الحرم الشريف.

وكانت قوات الاحتلال، قد منعت يومي الاحد والخميس الماضيين، موظفي لجنة الاعمار من دخل الحرم واستكمال اعمال الترميم داخله بذات الحجة المذكورة آنفاً.

تجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال كانت قد منعت، يوم أمس، العاملين من استكمال أعمال ترميم الرخام والدعامات الداخلية في مصلى قبة الصخرة في حرم المسجد الأقصى المبارك، وهددتهم بالإبعاد وبالاعتقال في حال الاستمرار بالعمل.

كما منعت تلك القوات أمس الأول لجنة الأعمار في الأقصى من تنفيذ أعمال صيانة وترميم في المصلى المرواني.

وفا