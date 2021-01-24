"المقاصد" يعلن عن عدم استقبال المرضى.. إدارة المستشفى لـ"وطن": متفائلون بانتهاء الأزمة خلال يومين

رام الله-وطن: أعلنت نقابة عمال وموظفي جمعية "المقاصد" الخيرية الإسلامية في القدس، عن التوقف عن استقبال المرضى، ابتداءً من صباح غد الاثنين، وإغلاق أبواب المستشفى.

جاء ذلك، في بيان صحفي، أصدرته النقابة، اليوم الأحد، مرجعة سبب القرار إلى تفاقم الأزمة المالية في مستشفى المقاصد، وتراكم الديون على المستشفى، وتأخر صرف رواتب الموظفين لأشهر عديد، وعدم رؤية أو أفق لحل الأزمة المالية من قبل إدارة الجمعية والمستشفى.

وأكدت النقابة في بيانها، أنها مستمرة في هذا الإضراب إلى حين إيجاد حل جذري للأزمة، لافتة إلى أن هذا الإضراب شامل ومفتوح وعلى مدار الساعة، ويشمل جميع الحالات المرضية والأقسام الطبية.

وفي رده، على خطوة النقابة، بعدم استقبال المرضى، أكد مدير مستشفى المقاصد د. عز الدين حسين، لـوطن، أن إدارة المقاصد متفائلة بانتهاء الأزمة بعد غد الثلاثاء، إذ من المقرر أن تعقِد اجتماعات مع المعنيين في الحكومة... متمنياً ان تكون الحلول هذه المرة جذرية بناءً على الوعودات التي أعطيت للإدارة.

وقال حسين، أن الإدارة والنقابة حريصتان جنباً إلى جنب على مصلحة المستشفى، وأن النقابة معذورة في الخطوات التي اتخذتها، نظراً للظروف الصعبة التي يعيشها عمال وموظفو المستشفى جراء الأزمة المالية.

وأكد أن الإدارة غير مقصّرة في تحصيل حقوق المستشفى والعاملين فيه، فهي تحاول منذ شهور لتحصيل دفعات منتظمة.

يشار إلى أن وطن حاولت التواصل مع أمين سر نقابة العاملين في المقاصد، إلّا أنه لم يرد على هاتفه.