الاحتلال يفتتح سفارته في الإمارات

وطن: أعلنت وزارة خارجية الاحتلال، اليوم الأحد، افتتاح سفارة بشكل رسمي في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقالت الخارجية في بيان عبر صفحتها تايمز أو إسرائيل" على تويتر: "افتتحت رسميا اليوم السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي مع وصول القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية، إيتان نائيه، إلى عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة".

ولفت البيان إلى أن السفارة في الإمارات ستعمل على تعزيز العلاقات بين الدولتين على جميع المستويات، مشيراً إلى توسيع العلاقات مع الحكومة الإماراتية بكل هيئاتها.

وأشارت الوزارة إلى أن السفارة ستنفذ مهامها حاليا "من مكاتب مؤقتة سيتم تدشينها في الأيام المقبلة ريثما يتم إيجاد مقر دائم".

ويأتي هذا الإعلان بعد ساعات، من موافقة مجلس الوزراء الإماراتي، على إنشاء سفارة للإمارات في تل أبيب.