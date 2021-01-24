مصرع مسؤول في الحركة الإسلامية بجريمة إطلاق نار في يافا

وطن: لقي محمد أبو نجم في الأربعينيات من عمره من مدينة يافا المحتلة، مصرعه، اليوم الأحد في جريمة إطلاق النار التي جرت في المدينة ظهر اليوم، وأصيب آخر بجراح متوسطة.

وأصيب الشابين بطلقات نارية في شارع "سابا مشبولا" في تل ابيب ووصفت حالة احداهما بالخطيرة والآخر بالمتوسطة.

كما قدّمت الطواقم الطبيّة التي وصلت إلى مكان الجريمة الإسعافات الأولية لمصابين احدهما يبلغ 24 عامًا، ونقلوهما إلى مستشفى فولفسون، حيث تم الإعلان عن وفاة أحدهما لاحقًا، والذي تبيّن أنه الشيخ محمّد أبو نجم، وهو مسؤول في الشق الشمالي للحركة الإسلامية.

بينما قالت شرطة الاحتلال في بيان مقتضب إنه أصيب شابان بجراح احداهما بحالة حرجة واخر حالته خطيرة، وادعت أنها باشرت التحقيق بملابسات الجريمة.

وكان قد أصيب رئيس بلدية أم الفحم السابق والقيادي في الحركة الاسلامية،، د. سليمان إغبارية بجروح خطيرة، إثر تعرضه لإطلاق نار استهدف مركبته من قبل مجهولين، في جريمة ارتكبت قبل اسبوعين، في مدينة أم الفحم.